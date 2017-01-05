Боевики 14 раз обстреляли силы АТО на Донбассе Ранен один военнослужащий.

Фото: пресс-служба президента

В течение дня боевики продолжили обстреливать позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем террористы били по Новозвановке, из гранатометов - по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районе Павлополя, Марьинки, Водяного и Новотроицкого.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли позиции бойцов АТО в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия били по Луганскому и Авдеевке.

"Всего зафиксировано 14 обстрелов", - уточнили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО получил ранение один военнослужащий, погибших не было.