В центре Киева неизвестный выстрелил иностранцу в ноги
Пострадавший госпитализирован.
В Печерском районе Киева вчера, 4 января, неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего ранения получил 25-летний гражданин другого государства.
Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.
Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением обеих ног. Правоохранители смогут опросить его, как только получат разрешение от врачей.
"Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские нашли три стреляные гильзы, которые направила на экспертизу.
По данному инциденту открыто уголовное производство. Полиция устанавливает личность стрелявшего и его местонахождение, а также выясняет причины происшествия.
Напомним, накануне Нового года депутат Верховной Рады Сергей Пашинский попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему мужчине.