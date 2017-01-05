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В центре Киева неизвестный выстрелил иностранцу в ноги

Пострадавший госпитализирован.

В центре Киева неизвестный выстрелил иностранцу в ноги
Фото: radio.vesti.ru

В Печерском районе Киева вчера, 4 января, неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего ранения получил 25-летний гражданин другого государства.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.

Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением обеих ног. Правоохранители смогут опросить его, как только получат разрешение от врачей.

"Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские нашли три стреляные гильзы, которые направила на экспертизу.

По данному инциденту открыто уголовное производство. Полиция устанавливает личность стрелявшего и его местонахождение, а также выясняет причины происшествия.

Напомним, накануне Нового года депутат Верховной Рады Сергей Пашинский попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему мужчине.

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Тэги: Киев, стрельба
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