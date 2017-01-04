После войны
После войны
Шестая колонна
Шестая колонна
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
ГлавнаяОбществоПроисшествия

По делу об организации разгона Майдана пошел под суд первый подозреваемый

Олег Мариненко был начальником управления общественной безопасности милиции Киева.

По делу об организации разгона Майдана пошел под суд первый подозреваемый
Фото: runews.su

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Олега Мариненко по делу об организации разгона Майдана.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Мариненко обвиняется в исполнении 30 ноября 2013 года заведомо незаконного приказа о силовом освобождении Майдана Независимости от участников акции протеста. Также Мариненко инкриминировано то, что он отдал приказ исполнителям – бойцам спецподразделения "Беркут".

Кроме того, Мариненко обвиняется в том, что 1 декабря 2013 на ул. Банковой он, выполняя указания руководства, отдал заведомо незаконный приказ "Беркуту" и военнослужащим внутренних войск на применение силы и спецсредств к участникам акции протеста и журналистам.

Экс-милиционеру вменяется и то, что он не обеспечил предоставление силовикам на Банковой средств защиты.

Напомним, Мариненко - единственный из руководителей киевской милиции, проходящих по делу о разгоне Майдана, кто не стал скрываться от следствия. В июле его отправили под домашний арест.

Новости по теме:

Тэги: Генпрокуратура, Майдан, суды по Майдану
Реклама

Читайте в разделе