Глава Бахмачского райсовета погиб в ДТП Виталий Кочерга не справился с управлением на обледенелой дороге.

Фото: bhrr.gov.ua

Во вторник, 3 января, в Сумской области в дорожном происшествии погиб глава Бахмачского районного совета Виталий Кочерга.

Около 14 часов дня Кочерга за рулем автомобиля ГАЗ-3110 "Волга", двигаясь в направлении города Кролевец, на обледенелой дороге возле села Алтыновка не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения 51-летний водитель погиб на месте происшествия, сообщается на сайте сумской полиции.

Прощание с главой райсовета состоится 5 января в Бахмаче, сообщается на сайте райсовета.

Кочерга родился в 1965 году в селе Красиловка Бахмачского района Черниговской области. Работал сначала в органах прокуратуры, затем более 20 лет провел на различных должностях в налоговой, в том числе в 2007-2013 годах возглавлял Бахмачскую межрайонную государственную налоговую инспекцию.

В ноябре 2015 года был избран в Бахмачский райсовет, где стал председателем.