Глава Бахмачского райсовета погиб в ДТП
Виталий Кочерга не справился с управлением на обледенелой дороге.
Во вторник, 3 января, в Сумской области в дорожном происшествии погиб глава Бахмачского районного совета Виталий Кочерга.
Около 14 часов дня Кочерга за рулем автомобиля ГАЗ-3110 "Волга", двигаясь в направлении города Кролевец, на обледенелой дороге возле села Алтыновка не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате столкновения 51-летний водитель погиб на месте происшествия, сообщается на сайте сумской полиции.
Прощание с главой райсовета состоится 5 января в Бахмаче, сообщается на сайте райсовета.
Кочерга родился в 1965 году в селе Красиловка Бахмачского района Черниговской области. Работал сначала в органах прокуратуры, затем более 20 лет провел на различных должностях в налоговой, в том числе в 2007-2013 годах возглавлял Бахмачскую межрайонную государственную налоговую инспекцию.
В ноябре 2015 года был избран в Бахмачский райсовет, где стал председателем.