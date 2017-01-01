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Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий

В массовых мероприятиях приняли участие свыше миллиона граждан страны.

Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий
Фото: пресс-служба президента

Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка, серьезных ДТП на дорогах страны также не было.

Как отмечается на сайте полиции, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине прошли 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн человек.

Самые многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек), Запорожской (50 тысяч человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тысячи человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тысяч человек, 31 мероприятие) областях.

На дежурстве находились 7 тысяч сотрудников полиции и тысяча бойцов Национальной гвардии.

Напомним, что в Турции в новогоднюю ночь было совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Террорист убил 39 человек, еще 69 получили ранения.

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Тэги: Новый год
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