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​Штаб АТО насчитал 44 обстрела на Донбассе в субботу

На мариупольском направлении применялась тяжелая артиллерия.

В субботу, 31 декабря, боевики "ДНР" и "ЛНР" 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, говорится в утренней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении в районе Водяного применялась 122 мм артиллерия, а Вблизи Широкино боевики стреляли из 120 мм и 82 мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении из 82 мм минометов боевики обстреливали позиции Вооруженных сил в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Пивденного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.

Напомним, что 31 декабря на передовую в районе Широкино приезжали президент Петр Порошенко и американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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