В центре Киева из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину В тяжелом состоянии они госпитализированы.

Возле Дворца спорта в Киеве неизвестные из огнестрельного оружия ранили мужчину и женщину. В тяжелом состоянии они госпитализированы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в фейсбуке.

Фото: dtp.kiev.ua

"Расстрел в центре Киева: у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua

Отмечается, что раненые в тяжелом состоянии госпитализированы в 17-ю больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Фото: dtp.kiev.ua

27 декабря сообщалось, что киевские патрульные со стрельбой задержали водителя, который сбил полицейского.