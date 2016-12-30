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В центре Киева из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину

В тяжелом состоянии они госпитализированы.

Возле Дворца спорта в Киеве неизвестные из огнестрельного оружия ранили мужчину и женщину. В тяжелом состоянии они госпитализированы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в фейсбуке.

Фото: dtp.kiev.ua

"Расстрел в центре Киева: у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua

Отмечается, что раненые в тяжелом состоянии  госпитализированы в 17-ю больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Фото: dtp.kiev.ua

27 декабря сообщалось, что киевские патрульные со стрельбой задержали водителя, который сбил полицейского.

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Тэги: Киев, стрельба, происшествия
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