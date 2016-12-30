Бойцы на Донбассе записали новогоднее видео с поздравлениями
Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".
Волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.
Свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад.
Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".