Бойцы на Донбассе записали новогоднее видео с поздравлениями Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".

Волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.

Свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад.

Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".