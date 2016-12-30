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Бойцы на Донбассе записали новогоднее видео с поздравлениями

Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".

Волонтеры фонда "Вернись живым" подготовили новогоднее видео с поздравлениями от бойцов АТО, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях.

Свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад.

Съемки и монтаж осуществлен волонтерами фонда "Вернись живым".

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Тэги: Новый год, боевые действия на востоке Украины, "Вернись живым"
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