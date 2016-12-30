Боевики "ЛНР" обстреляли из гранатометов рыбаков По данным разведки, пострадали до 10 человек.

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Боевики "ЛНР" обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Фейсбуке.

"Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения. 28 декабря боевики 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали до 10 человек.

Напомним, боевики регулярно обстреливают Углегорскую ТЭС, из-за чего она неоднократно останавливала работу.