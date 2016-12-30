Боевики "ЛНР" обстреляли из гранатометов рыбаков
По данным разведки, пострадали до 10 человек.
Боевики "ЛНР" обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Фейсбуке.
"Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения. 28 декабря боевики 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении.
В результате обстрела пострадали до 10 человек.
Напомним, боевики регулярно обстреливают Углегорскую ТЭС, из-за чего она неоднократно останавливала работу.