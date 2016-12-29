Украина готова отдать в три раза меньше сепаратистов, чем хотят "ДНР" и "ЛНР" Боевики хотят обмен "690 на 47", Украина предлагает "228 на 58".

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Украина готова отдать в рамках обмена пленными в три раза меньше сепаратистов, чем требуют террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, Украина предложила до Рождества провести обмен 58 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов.

Хотя два дня назад боевики предложили провести обмен пленными по формуле "690 на 47". Так называемый омбудсмен боевиков Дарья Морозова заявила, что "если брать отдельно, "ДНР" - это цифра "494 на 41", и "196 на 6" - это со стороны "ЛНР".

23 декабря во время своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна отпустить всех сепаратистов, даже тех, которые получили приговоры суда, чтобы вытащить своих пленных из ОРДЛО. "Есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осуждёнными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", - сказал он.

Напомним, 27 и 29 декабря между Украиной и боевиками на Донбассе состоялся обмен по формуле "15 на 2". Украина получила журналистку из Ивано-Франковска Ольгу Сворак (Богданову) и бывшую судью Анжелику Преснякову. Взамен боевикам отдали 15 человек, которые ранее были задержаны за участие в незаконных группировках.