Замдекана одесского вуза задержали при получении взятки Полицейские задокументировали факты получения педагогом взяток на 20 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

В Одессе заместителя декана одного из вузов задержали во время получения взятки.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции Одесской области задержали заместителя декана одного из институтов, которая занималась поборами со студентов. Неправомерную выгоду от студентов требовала за успешную сдачу экзаменов во время сессии", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, полицейские задокументировали факты получения педагогом взяток на общую сумму более 20 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали заместителя декана во время получения от студента неправомерной выгоды 28 декабря.

У нее изъяли 1,5 тысячи гривен, полученных за успешную сдачу экзаменов.

Фото: npu.gov.ua

"За такие действия должностному лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители задержали во время получения взятки ректора одного из вузов Киева, который требовал деньги у ранее отчисленного студента - работника одного из телеканалов за восстановление на учебе.