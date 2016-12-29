Дело об убийстве в Кривом Озере передано в суд Обвиняемые - четверо бывших полицейских.

Степан Божило Фото: myk.gp.gov.ua

Следователи прокуратуры Николаевской области 26 декабря завершили расследование и передали в суд уголовное производство по факту убийства жителя Кривого Озера Александра Цукермана, который погиб во время задержания полицейскими.

Об этом в четверг сообщил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило.

Главным подозреваемым в убийстве является сержант Денис Ляхвацкий. Он единственный, которому инкриминируют ч.1 ст. 115 (умышленное убийство). Сам полицейский с таким обвинением не соглашался, хотя признавал обвинение по ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Трое других подозреваемых проходят по ч.2 ст.365 УК Украины.

"Деяния, которые инкриминируются данным лицам, я бы отнес к категории сложных уголовных дел. События, в которых принимали участие эти лица, происходили в условиях неочевидности. Отсутствует момент, который очень важен в расследовании любого уголовного производства - максимальное количество свидетелей. События происходили в ночное время, и очевидцами совершенного преступления были пострадавшие и непосредственно работники правоохранительных органов", - цитирует Божило пресс-служба прокуратуры.

Он добавил, что поражен непрофессионализмом и цинизмом действий полицейских, которые пытались задержать Цукермана. "Как было установлено в ходе досудебного расследования, главный подозреваемый во время задержания наступал своей ногой на горло пострадавшего", - сказал он.

Дело будет слушаться в Кривоозерском районном суде.

Напомним, в ночь на 24 августа 2016 года в поселке Кривое Озеро умер 32-летний местный житель Александр Цукерман, к которому была вызвана полиция. Как рассказали в полиции, ночью жена потерпевшего позвонила в отделение и сообщила, что ее муж бушует. По адресу выехал наряд. Позже выяснилось, что на Цукермана также заявлял таксист, говоря, что тот его ограбил и разбил ему машину.

Полицейские принялись звать Цукермана выйти из дома, но он отказывался выходить. Спустя час он вышел с лопатой и набросился на полицейских. После чего они применили силу, используя, в том числе, и спецсредства.

По данным судмедэкспертизы, Цукерман умер от огнестрельных ранений.