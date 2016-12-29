В Киеве разоблачили схему мошенничества с элитным жильем на $20 млн "Дельцы" противоправно завладели многоэтажкой в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы.

В Киеве сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили деятельность группы мошенников, которые по поддельным документам пытались осуществить отчуждение и продажу элитной недвижимости.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"В частности "дельцы" противоправно завладели многоэтажкой в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет 20 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Мошенников задержали в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве задержали мошенников, завладевших недвижимостью на 30 млн гривен.