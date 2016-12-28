В Марганце поймали убийцу трех человек 29-летний мужчина сам показал, где спрятал трупы мужчины и женщины.

Фото: http://dnipr.gp.gov.ua

29-летнего жителя Марганца 27 декабря задержали по подозрению в убийстве 63-летнего знакомого. Преступник на допросе сознался, что лишил жизни еще двух человек.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Труп 63-летнего мужчины правоохранители нашли в диване в его собственном доме. Оказалось, что накануне хозяин распивал алкогольные напитки вместе с 29-летним знакомым. Вскоре его нашли.

"Во время допроса последний признался, что, кроме убийства товарища, лишил жизни еще двух человек, тела которых закопал недалеко от своего дома. Злоумышленник привел правоохранителей к указанному им месту, где и были обнаружены трупы мужчины и женщины", - сказано в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст. 115 УК (наказывается тюрьмой на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением).

Напомним, в декабре 29-летний киевлянин убил трех родственников и пытался расчленить их тела. При попытке порлицейских проникнуть в квартиру преступник застрелился.