​СБУ нашла два тайника с оружием в зоне АТО Один был оборудован в Широкино, второй - в Алексеевке.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили 2 тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Один был оборудован в Широкино Донецкой области, второй - в Алексеевке Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайников две реактивные противотанковые гранаты для РПГ-22, пять охотничьих ружей, 11 гранат и более трех тысяч патронов различного калибра.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 22 декабря в Киеве правоохранители обнаружили склад оружия в квартире киевлянина. Полиция изъяла около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, более 800 патронов, около 200 единиц холодного оружия, среди которых – охотничьи ножи, мачете и сабли.