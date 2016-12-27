​Киевские патрульные со стрельбой задержали водителя, который сбил полицейского Пострадавший инспектор серьезных травм не получил.

Фото: www.kmu.gov.ua

В понедельник, 26 декабря, около часа ночи в Оболонском районе Киева патрульные со стрельбой задержали водителя, который сбил полицейского.

Об этом LB.ua рассказал источник в полиции.

Водителя остановили для проверки документов, но он оказал сопротивление и наехал на патрульного инспектора. После этого напарник пострадавшего полицейского открыл стрельбу по колесам автомобиля. Началась погоня, во время которого нарушитель не справился с управление и съехал с дороги.

Злоумышленник оказался местным жителем. Во время обыска у него нашли травматический пистолет, поэтому теперь ему грозит дело по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

Пострадавший полицейский серьезных травм не получил.

Напомним, 20 декабря в Оболонском районе Киева произошла погоня со стрельбой. Тогда находившиеся в автомобиле лица через заднее стекло начали стрелять по полицейским.