"Под нашей опекой 2 тысячи детей, которым мы приготовили новогодние подарки", – директор Lauffer Group

Под опекой Lauffer Group находятся более 2 тысяч воспитанников 20 детских специализированных учреждений в Харьковской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Для них традиционно к новогодним праздникам готовят фруктовые наборы и развлечения. Компания всегда занимала активную социальную позицию, а сейчас особое внимание уделяет учебным заведениям, которые расположены рядом с зоной проведения АТО. «Так, летом 2014 года, в период активных боевых действий на Донбассе в районе Славянска и Ямполя,

Lauffer Group собственными силами организовала вывоз воспитанников Николаевской школы-интерната для детей-сирот в безопасную зону. Сейчас об это уже можно говорить, а тогда приоритетной задачей стояла безопасная эвакуация детей», – вспоминает руководитель Lauffer Group . Компания позаботится о том, чтобы для этих детей праздник был вкусным и веселым. Также особые отношения сложились с Харьковским областным домом ребенка №3, куда уже много лет бесплатно поставляет продукцию хлебозавод «Салтовский», входящий в

Lauffer Group . Впервые новогодние подарки получат дети Дружковской детской школы-интерната. Отметим, что основное направление благотворительных проектов