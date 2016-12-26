Киевская мэрия анонсировала обход квартир без счетчиков воды (обновлено) Киевлянам грозят иски от водоканала.

Фото: пресс-служба

Киевская мэрия решила с весны 2017 года начать рейды по выявлению незарегистрированных жильцов, заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев в комментарии "Сайту города Киева".

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", - рассказал он.

Обновление. Пресс-секретарь Пантелеева Юлия Грамотная в комментарии LB.ua сообщила, что цель проверок - борьба с практикой, когда жильцы платят за коммунальные услуги меньше, чем потребляют, пользуясь отсутствием счетчиков.

"Информацию не правильно подали. Заявление было сделано в контексте проверки домов, в которых отсутствуют квартирные счетчики горячей и холодной воды. Соответственно, в этих помещениях количество прописанных не соответствует фактическому количеству тех, кто там проживает. Например, прописан один человек, живет шесть, и люди просто-напросто не платят за потребленную воду", - говорит Грамотная.

По ее словам, инспекторы будут приходить в квартиры, чтобы проверить фактическое количество проживающих. Если же киевляне будут игнорировать проверки, "Киевводоканал" и "Киевэнерго" сможет подать на жителей в суд.

"Исполнители услуг - "Киевводоканал", "Киевэнерго" - и наши инспекторы из КГГА будут предлагать людям открыть помещение, чтобы была возможность убедиться, что там проживает соответствующее количество людей. Людям также будут предлагать варианты оплаты за фактически потребленные услуги - пусть человек устанавливает счетчик и платит за справедливо потребленное, а если он отказывается и дальше продолжает нарушать условия договора, у исполнителя есть основание обратиться в суд. Потому что в публичном договоре, который человек автоматически подписывает, пользуясь услугами "Киевводоканала" и "Киевэнерго", прописано, что если люди платят не за фактически потребленную услугу, они нарушают условия договора. Соответственно, на основании судебного приговора потребителю могут отключить поставки услуг", - сказала она.

По словам Грамотной, точная дата начала соответствующих проверок еще не установлена, но инспекции точно начнутся не раньше весны. К этому времени жители имеют возможность установить счетчики воды.

Напомним, что от количества зарегистрированных жильцов зависит, в частности, сумма начислений по коммунальным платежам (если нет счетчиков). Кроме того, такие рейды теоретически позволят выявлять квартиры, которые сдаются в аренду без уплаты налогов.

Свободный выбор места проживания гарантируется гражданам Украины Конституцией.