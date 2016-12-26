В результате ДТП в Закарпатской области пострадали пять человек Водитель NissanNote не справился с управлением и столкнулся с Ford Transit Connect.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Закарпатской области пострадали пять человек.

Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции.

ДТП произошло недалеко от КПП "Ужгород". Водитель автомобиля NissanNote не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Transit Connect.

Фото: zk.npu.gov.ua

"Вчера, 25 декабря, вечером на службу 102 поступило сообщение о ДТП на объездной дороге возле областного центра Закарпатья. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Водители автомобилей, по предварительным данным, были трезвыми.

Пассажирку Ford доставили в больницу с многочисленными травмами, водитель Nissan находится в реанимации. Кроме этого, после оказания помощи отпущены пассажир Nissan, водитель и пассажир Ford.

Напомним, во Львовской области вблизи города Буск на объездной автодороге загорелся мусоровоз "МАЗ", водитель погиб.