Завтра в Киеве до -1 градуса Ожидается небольшой мокрый снег.

Фото: karachidigest.com

В воскресенье в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью -8...- 13 градусов, днем -1...-6 градусов.

В Моршине небольшой мокрый снег, ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1 градуса.

В Трускавце небольшой мокрый снег, ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве небольшой мокрый снег, ночью -5...-7 градусов, днем 0 ..- 2 градуса.

На севере облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.

В центре облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке облачно, местами небольшой мокрый снег, туман, на дорогах гололедица ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

На юге облачно, местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Крыму облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...- 7 градусов, днем +2...- 3 градуса.

В Ялте ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.