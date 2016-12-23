Волонтеры опубликовали хронологию боев на Светлодарской дуге "В ожидании нового "гумконвоя" обострение на Дебальцевском направлении только начинается"

Фото: EPA/UPG

Волонтеры "Вернись живым" опубликовали хронологию боевых действий в районе Светлодарской дуги (Донецкая область), где с воскресенья резко обострилась ситуация.

Она выложена в фейсбуке волонтеров.

"Светлодарская дуга называется дугой не без оснований. После выхода наших войск из Дебальцево (в феврале 2015), условная "линия разграничения" на этом участке фронта действительно имеет форму дуги, опоясывающей пос. Луганское и опирающейся с запада на Углегорское водохранилище.

Сложный, с перепадами высот рельеф местности и достаточно большое удаление от населенных пунктов, в сочетании с нежеланием противника окапываться в голой степи дал определенный оперативный простор нашим силам, и тактика "ползучего наступления" на этом участке приносила положительные «дивиденды» еще с февраля 2016. Это позволило, постепенно занимая «серую зону», оборудуя полноценные блиндажи и линии окопов, несколько отодвинуть линию боевого соприкосновения от Мироновской ТЭС и (в первую очередь) от Углегорской ТЭС, являющейся объектом стратегической важности.

Учитывая же тот факт, что де-юре Дебальцево и окрестности, по итогам вторых Минских переговоров официально признаны как подконтрольные официальной Украине территории, все эти действия нашей армии не противоречат условиям вышеозначенного договоренностей.

В то же время, с учетом того, что данный район находится на стыке между т.н. ЛНР и ДНР, оборона противника на данном участке была явно ослаблена из-за проблемы во взаимодействии между силовыми структурами обоих террористических организаций. Не удивительно, что командование наших войск стремилось этим воспользоваться для улучшения позиций как в тактическом плане, так и в стратегическом.

Продвижение в сторону Дебальцево на несколько километров позволило бы взять под огневой контроль трассу М04 (Знамянка-Краснодон) на участке Углегорск - Дебальцево, что в свою очередь создало бы проблемы со снабжением Горловки, а также вероятно позволило б улучшить украинские позиции в плане контрбатарейной борьбы, "закрыв" бы северо-восток Горловки для вражеской артиллерии, что в свою очередь вероятно повлияло бы на ситуацию в Зайцево, Гольмовском, Курдюмовке.

В то же время, противник, понимая стратегическую важность района (господствующие высоты) так-же в свою очередь стремился улучшить занимаемые им позиции. И фактически все лето стороны провели во взаимных ночных артдуэлях и боестолкновениях мелких групп. Однако авдеевская промзона отвлекла на себя как силы и средства, так и внимание общественности от этого участка фронта.

Летом 2016, а точнее 29 июня, здесь произошло первое серьезное боестолкновение с применением бронетехники. Сводное подразделение из бойцов 54 бригады и 25 батальона “Киевская Русь”, а также разведругппы “Правого сектора” в ответ на минометные обстрелы, нанесли удар по высотам, занятым противником. Был захвачен опорный пункт и убит его командир Калимуллин Айрат Натикович, гражданин Российской Федерации, из Татарстана.

Однако артиллерия противника начала обстрел только что захваченных позиций, и в связи с низким качеством оборонительных сооружений, уничтожив тяжелое вооружение противника, пришлось отступить. Потери в том бою составили с украинской стороны 2 убитых 10 раненных, потери противника - оценочно 20 человек убитыми (в т.ч. 6 пленных, погибших от огня “своей” артиллерии)...

До декабря 2016 года, ситуация "на дуге" оставалась неизменной и 18 декабря сражение вновь повторилось в тех же условиях, но в других масштабах...

18 декабря было предприняло локальное наступление, силами до роты, целью которого была нейтрализация позиций противника в лесу, восточнее высоты 231.6 (зимой 2015 ВОП "Паша"), из которого велись постоянные обстрелы, угрожавшие в том числе и Углегорской ТЭС, что в свою очередь могло бы привести к нарушению электро и водоснабжения г. Бахмут и окрестных сел. Для успешной зачистки самого леса, требовалось нейтрализовать опорный пункт противника на высоте 216.8 (сепаратисты назвали его "Кикимора").

Около 6 утра началась операция. Вероятно учитывая летний опыт, боевики значительно лучше укрепили позиции и оказали серьезное сопротивление. Ими была запрошена артиллерийская поддержка и в течение дня локальный конфликт перерос в достаточно серьезную операцию, с использованием резервов и бронетехники. Помимо артиллерийской дуэли был ближний бой на дистанциях от 10 до 200 метров, и несколько контратак.

Украинские войска понесли ощутимые потери, 8 убитыми и около 30 раненными, контуженными и травмированными (на момент написания статьи). Потери противника (учитывая данные из разных источников) насчитывают порядка 20 человек убитыми. К концу первого дня сражения сам опорный пункт "высота 216.8" остался за ВСУ, был организован подвоз БК и смена личного состава на позиции. Важную роль в эвакуации раненных сыграли экипажи волонтерской организации парамедиков ASAP.

По состоянию на вечер 18 декабря, в соцсетях и на новостных сайтах была инспирирована паника, причем если про-украинский сегмент сети в основном обсуждал потери ВСУ, то пророссийские СМИ, подавали локальную операцию ВСУ как серьезное наступление на Дебальцево и утверждали о нарушении Минских договоренностей Украиной, забывая о том, что весь район Дебальцево - по условиям второго Минского мира должен быть передан под контроль ВСУ.

19 декабря бои продолжились, но уже с меньшей интенсивностью, в ход шла преимущественно артиллерия, однако в середине дня для возможной нейтрализации подходящих сил противника в боевую готовность номер 1 были приведены подразделения 17 отдельной танковой бригады, однако до применения танков дело не дошло, натиск противника удалось сдержать имеющимися силами.

По состоянию на 20-21 декабря сложно говорить о финале сражения, однако интенсивность боев снизилась. Ситуация имеет предпосылки к развитию. Суть в том, что занятые позиции позволяют вести наблюдение за перемещениями по трассе Знамянка-Краснодон (на участке Углегорск - Дебальцево), а также существенно упрощают задачи для подавления артиллерии противника (в районе Гольмовский - Байрак – Гурты), что в свою очередь может привести к смещению лини соприкосновения в этих районах.

Вероятно понимая сложившуюся ситуацию, противник предпримет попытки отбить высоту 206.8, в то время как ВСУ вероятно будут вынуждены (для улучшения конфигурации линии боевого соприкосновения) занимать соседнюю высоту 226.7 - что по факту повторяет действия российских войск образца 2015 года, когда те заняли с. Логвиново.

Опять же, нужно учитывать, что на данный момент Логвиново не имеет того значения, как это было в феврале 2015, когда сражение шло в основном за контроль над трассой Харьков - Ростов. На пути к господствующей высоте в районе (высота 309 - бывший ВОП "Валера") наши силы однозначно столкнутся с необходимостью контроля высот возле Логвиново, что по итогу приведет к подвижке всей "линии фронта".

На данный момент линия "фронта" имеет 2 взаимных обоюдоострых выступа и, вероятно, ни украинская армия, ни противник, не удовлетворены сложившейся ситуацией. Учитывая тот факт, что сейчас миссия ОБСЕ готовится к рождественским каникулам, а также пока не вступил в права "хозяин Белого дома" в ожидании 22 декабря очередного гумконвоя из РФ можно предполагать что обострение на Дебальцевском направлении только начинается".

Волонтеры подчеркнули, что сложившаяся ситуация чревата продолжением боевых действий, и чтобы во время ночных операций украинские военные имели преимущество над противником, им нужна специальная оптика. Ее закупкой занимается "Вернись живым". Контакты и реквизиты организации есть в фейсбуке.