В Харьковской области убили адвоката На 35-летнюю Татьяну Попову напали при выходе из офиса.

Татьяна Попова

В селе Циркуны Харьковской области убили адвоката Татьяну Попову.

На сайте Национальной ассоциации адвокатов сообщается, что на нее напали вечером 22 мая возле адвокатского офиса.

Попова проживала с 14-летним сыном.

На сайте полиции области указано, что 35-летняя Попова была доставлена в больницу Циркунов с переломом шеи и подреберным ножевым ранением

Женщину без сознания нашел на улице местный житель и сразу доставил ее в больницу. Медики сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось.

Открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.