Две трети украинцев против возрождения Советского Союза, - соцопрос Сторонники СССР считают, что в советское время существовала уверенность в завтрашнем дне.

Постановочное фото, демонстрирующее ажиотаж возле государственных книжных лавок. Однако настоящий ажиотаж был на черном рынке Фото: ЦГКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Две трети украинцев не хотят возрождения Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, сообщает Укринформ.

"Почти две трети (65%) опрошенных социологической службой Центра Разумкова, отвечая на вопрос "Хотите ли Вы возрождения Советского Союза?" ответили, что они не хотят возрождения Советского Союза, 13% ответили, что хотят, еще 22% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально", - сообщили в Центре Разумкова.

Те, кто не хочет возрождения СССР, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% в Восточном регионе до 87% - в Западном). При этом, если среди этнических украинцев ответили, что не хотят возрождения Советского Союза, 69%, то среди этнических россиян - лишь 39%.

В то же время, если среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят возрождения Советского Союза 83%, то среди тех, кому 60 лет и выше - лишь 44%.

"Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят возрождения Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование", - подчеркивают в Центре Разумкова.

Те, кто хочет возрождения Советского Союза, чаще всего обосновывают свое желание тем, что во времена СССР существовала уверенность в завтрашнем дне (70%), высоким уровнем социальных гарантий в советское время (64%), существованием в те времена возможности бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствием безработицы (55%), достаточным материальным уровнем жизни (53%), тем, что в советское время чувствовали гордость за большое государство в планетарном масштабе(50%), стабильностью и отсутствием вооруженных конфликтов (46%).

Как сообщалось в начале декабря, согласно соцопросу, больше половины россиян сожалеют о распаде СССР.