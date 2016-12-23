Все публикацииОбществоЖизнь

Две трети украинцев против возрождения Советского Союза, - соцопрос

Сторонники СССР считают, что в советское время существовала уверенность в завтрашнем дне.

Две трети украинцев против возрождения Советского Союза, - соцопрос
Постановочное фото, демонстрирующее ажиотаж возле государственных книжных лавок. Однако настоящий ажиотаж был на черном рынке
Фото: ЦГКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Две трети украинцев не хотят возрождения Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, сообщает Укринформ.

"Почти две трети (65%) опрошенных социологической службой Центра Разумкова, отвечая на вопрос "Хотите ли Вы возрождения Советского Союза?" ответили, что они не хотят возрождения Советского Союза, 13% ответили, что хотят, еще 22% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально", - сообщили в Центре Разумкова.

Те, кто не хочет возрождения СССР, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% в Восточном регионе до 87% - в Западном). При этом, если среди этнических украинцев ответили, что не хотят возрождения Советского Союза, 69%, то среди этнических россиян - лишь 39%.

В то же время, если среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят возрождения  Советского Союза 83%, то среди тех, кому 60 лет и выше - лишь 44%.

"Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят возрождения Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование", - подчеркивают в Центре Разумкова.

Те, кто хочет возрождения Советского Союза, чаще всего обосновывают свое желание тем, что во времена СССР существовала уверенность в завтрашнем дне (70%), высоким уровнем социальных гарантий в советское время (64%), существованием в те времена возможности бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствием безработицы (55%), достаточным материальным уровнем жизни (53%), тем, что в советское время чувствовали гордость за большое государство в планетарном масштабе(50%), стабильностью и отсутствием вооруженных конфликтов (46%).

Как сообщалось в начале декабря, согласно соцопросу, больше половины россиян сожалеют о распаде СССР.

Новости по теме:

Тэги: СССР, соцопрос, Советский Союз
Реклама

Читайте в разделе

  • Полиция изъяла у киевлянина 60 пистолетов, 40 винтовок и 200 единиц холодного оружия
    Полиция изъяла у киевлянина 60 пистолетов, 40 винтовок и 200 единиц холодного оружия
    В Киеве 22 декабря правоохранители в квартире киевлянина обнаружили склад оружия, инорфмирует департамент коммуникации Нацполиции. По месту регистрации и жительства 53-летнего киевлянина полицейские…
  • Почти 53 тысячи крымчан за два года аннексии получили загранпаспорта в Украине
    Почти 53 тысячи крымчан за два года аннексии получили загранпаспорта в Украине
    В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Об этом  сообщает…
  • Штаб АТО насчитал 15 обстрелов с полуночи
    Штаб АТО насчитал 15 обстрелов с полуночи
    С полуночи и до 18:00 российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Враг сосредоточил почти весь огонь на Донецком направлении. Из артиллерии калибра 122 миллиметра и из…
  • Число скончавшихся от гриппа достигло пяти человек
    Число скончавшихся от гриппа достигло пяти человек
    В Украине зафиксирован очередной летальный случай в результате заболевания гриппом - четырехлетний ребенок умер во Львовской области на прошлой неделе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра…
  • "Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины
    "Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины
    В четверг на Центральный железнодорожный вокзал Киева вернулся "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь", который курсировал югом и востоком Украины с 12 по 22 декабря. Пассажиры поезда - художники…
  • ​Прозорі люди: сім’я Мелихових
    ​Прозорі люди: сім’я Мелихових
    Вулиця на якій живуть Мелихові, наче відірваний від Костянтинівки шматок – усі будинки типово сільські – цегляні із носатими дахами. Поруч невеликий лісок, а над замерзлим озером неподалік, шелестить…
  • Силы АТО отбили две атаки на Светлодарской дуге
    Силы АТО отбили две атаки на Светлодарской дуге
    Утром в четверг враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге, сообщается на сайте Минобороны. "С 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили…
  • В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор
    В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор
    Грузовики со львовской регистрацией пытались несанкционированно сбросить бытовой мусор в Полтавской области. Как сообщается на сайте областной полиции, о факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря…
  • В пятницу в Киеве до -1 градуса
    В пятницу в Киеве до -1 градуса
    В пятницу, 23 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом…
  • В мэрии Энергодара начались обыски
    В мэрии Энергодара начались обыски
    Прокуратура и полиция Запорожской области в четверг, 22 декабря, организовали обыски в мэрии Энергодара. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. Обыски проводятся в рамках уголовного производства о хищении…