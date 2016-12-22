Во время ночного разгрома МАФов возле метро КПИ пострадали пять человек (обновлено) Из них - двое полицейских и трое гражданских лиц.

Фото: facebook.com/ikrussss

В ночь на 22 декабря в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" неизвестные разбили несколько ларьков.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Василий Апасов.

Против нападавших выступили предприниматели-владельцы киосков. Между ними произошли столкновения.

На месте происшествия также находились сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Блогер Александр Барабошко опубликовал фото погромов у себя на странице. По его совам, владельцы ларьков разбили машину, принадлежащую кому-то из киевского горсовета.

Фото: facebook.com/ikrussss

Фото: facebook.com/ikrussss

Обновление. В полиции Киева сообщили, что около 150 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической для проведения демонтажных работ.

"Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Вскоре на место происшествия прибыл народный депутат Украины с группой лиц. Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись", - сообщили в полиции.

Кроме того, от врачей поступило пять сообщений о пострадавших во время столкновений - из них двое полицейских и трое гражданских лиц.

Напомним, 20 декабря владельцы снесенных возле КПИ МАФов провели митинг под КГГА.