СБУ отказалась подтверждать связь между делами Шеремета и Геращенко Василий Грицак не имеет доказательств громких заявлений представителей МВД.

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Служба безопасности Украины не располагает информацией о причастности задержанных по подозрению в покушении на нардепа Антона Геращенко к убийству журналиста Павла Шеремета.

"Пока сказать, что эти два преступления между собой связаны, я, к сожалению, не могу", - сказал глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

По его словам, против арестованных по делу о покушении на Геращенко собрано достаточно улик.

"Доказательств, собранных СБУ на этапе подготовки этого преступления, у нас достаточно для того, чтобы они пошли в тюрьму. Они были пойманы с поличным, пытаясь реализовать свои преступные намерения", - отметил он.

Напомним, на минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа. Злоумышленников арестовали без права залога.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.