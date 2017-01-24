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Садовый: "На картах Кабмина Львов - это Украина?"

Мэр Львова возмущен, что центральная власть не помогает ему.

Садовый: "На картах Кабмина Львов - это Украина?"
Фото: Константин Чегринский

Мэр Львова Андрей Садовый возмущен тем, что в течение недели Кабмин и областная власть не созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города.

"Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодня 35% городских площадок перегружены нескольконедельным объемом ТБО", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

По словам Садового, все полигоны, на которые временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организовано закрывают доступ для грузовиков из Львова.

"Все, что мы просим - это оказать помощь областному центру для недопущения возникновения чрезвычайной экологической ситуации. А буква Л в словосочетании ЛОГА - это точно Львов? А на картах, которые висят в Кабмине, Львов - это часть Украины?" - спросил Андрей Садовый.

Мэр заверил, что получает звонки от мэров польских городов и международных организаций с предложениями помочь. Ранее Садовый отмечал, что мусор из Львова могут вывозить за границу.

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Тэги: Андрей Садовый, мусорный кризис во Львове

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