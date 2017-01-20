Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией Президент Украины пожелал 45-му президенту США успеха в достижении благородных целей.

Президент Петр Порошенко поздравил 45-го президента США Дональда Трампа с официальным вступлением в должность.

"Украина приветствует Дональда Трампа с официальным вступлением в должность 45-го президента США и желает успеха в достижении благородных целей во главе свободного мира", - написал глава украинского государства в своем Twitter.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.

Ранее Порошенко поделился ожиданиями от администрации Трампа. Президент отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США и подчеркнул важность НАТО в обеспечении глобальной безопасности.