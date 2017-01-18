Порошенко обсудил с вице-президентами Еврокомиссии введение безвизового режима Президент встретился с Домбровскисом и Могерини в Давосе.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко встретился с вице-президентами Европейской Комиссии - по вопросам евро- и социального диалога Валдисом Домбровскисом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Давосе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

Отмечается, что Домбровскис положительно оценил шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. В частности, он приветствовал одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Порошенко, в свою очередь, отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

Напомним, Европарламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на 3 апреля 2017 года. Это уже третий перенос рассмотрения документа. Сперва индикативной датой было определено 18 января 2017 года, потом ее переносили на 1 февраля 2017 года.