Швейцария готова предоставить украинцам безвизовый режим сразу же после ЕС Порошенко провел встречу с Дорис Лойтхард в Давосе.

Фото: EPA/UPG

Швейцария готова предоставить гражданам Украины безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщил Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард в Давосе.

"Вы знаете, что мы ожидаем в ближайшее время решение Европарламента о безвизовом режиме. И было четко заявлено, что сразу же, как только Украина получит право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, Швейцария одновременно также предоставит безвизовый режим для украинских граждан", - сказал Порошенко.

Ранее на форуме Порошенко провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Также у него запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти и с руководителями некоторых стран-членов ЕС.

Напомним, Европарламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на 3 апреля 2017 года. Это уже третий перенос рассмотрения документа. Сперва индикативной датой было определено 18 января 2017 года, потом ее переносили на 1 февраля 2017 года.