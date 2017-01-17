Порошенко поблагодарил правительства стран-партнеров за сотрудничество и поддержку Президент подчеркнул необходимость сохранения санкций против агрессора России.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко на Ежегодной встрече с иностранными послами поблагодарил правительства стран-партнеров Киева за сотрудничество и поддержку в отношении введения санкций против агрессии России.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Верю, что для "сделанного в Украине" и "сделанного для Украины" не может и не должно быть географических границ или ограничений. Также верю, что совместными усилиями и готовностью к амбициозным решениям и подходам мы сможем закрепить существующие достижения и раскрыть новые потенциальные возможности для нашего сотрудничества", - обратился Петр Порошенко к присутствующим на встрече дипломатам.

Порошенко поблагодарил правительства Германии и Франции за лидерство как в рамках Нормандского формата, так и в Европейском Союзе в целом. Глава государства подчеркнул, что санкции против агрессора России должны сохраниться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая возвращение Крыма.

Глава государства также выразил слова благодарности партнерам Украины в Генассамблее ООН, которые в 2016 году сказали свое слово в вопросе Автономной Республики Крым и города Севастополь, закрепив за Россией статус оккупационной власти и агрессора.

Петр Порошенко подчеркнул, что благодаря совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу с целью разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и выразил надежду, что в 2017 году этот вопрос наконец должен быть решен.

Глава государства также выразил слова глубокой благодарности Соединенным Штатам Америки и назвал 2016 годом высокой динамики украинско-американских контактов и сотрудничества. Президент подчеркнул важность поддержки Украины со стороны международных финансовых институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, при мощном лидерстве США.

Глава государства также поблагодарил правительства стран "Большой семерки", в частности Японии, за неизменную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также выразил надежду, что итальянское председательство в этом объединении будет демонстрировать такое же принципиальное внимание к ситуации в Украине на протяжении 2017 года.

Президент также поблагодарил правительства Японии, Италии, Литвы, Польши, Израиля, Турции, Азербайджана, Канады, Китая. Петр Порошенко подчеркнул стремление развивать потенциал сотрудничества со странами Ближнего Востока и Латинской Америки, расширять отношения со странами африканского континента, в частности Египтом, Нигерией и Марокко.