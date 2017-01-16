Киевский суд дал крымскому офицеру 8 лет тюрьмы за дезертирство и госизмену Осужденный был начмедом реабилитационного центра "Судак"

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Дарницкий районный суд Киева в понедельник приговорил к 8 годам лишения свободы крымского офицера, который в 2014 году дезертировал и перешел на службу в российскую армию.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в фейсбуке.

Осужденный подполковник был начальником медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил Украины "Судак". В 2014 году он получил паспорт гражданина России и занимался организацией лечения военнослужащих российской армии.

Он был задержан в конце января 2016 года в Киеве.

Офицера обвиняли по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.408 Уголовного кодекса Украины (госизмена и дезертирство).

Напомним, что в 2014 году на сторону России перешли 8 тысяч украинских военнослужащих, которые были дислоцированы в Крыму и Севастополе