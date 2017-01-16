Против трамповедения Сложно было не заметить, что украинский политический класс ждал победы Хиллари Клинтон – начиная от главы государства и его посла в США и заканчивая самым последним политологом. Были, конечно, у нас и те, кто сомневался, некоторые даже предсказали победу Трампа, но это – всего несколько имён, которые, к тому же, не имеют большого влияния на выработку политики Украины. Впрочем, когда Трамп таки победил, вся публика, ожидавшая победу другого кандидата, буквально за неделю перековалась и стала судить о будущем президентстве Трампа так, как будто всегда только об этом у нас и думали и следили за его бурной деятельностью. Теперь, наверное, даже Меланья Трамп знает своего мужа хуже, чем некоторые наши политики и политические комментаторы. В общем, пора подводить итоги всеукраинского трамповедения, которое можно было наблюдать в последние месяцы. К чему же всё-таки у нас пришли? Дмитрий Литвин , журналист

Фото: EPA/UPG

Украинский политический класс преодолел страх от победы Трампа и явно старается убедить сам себя, что при Трампе Украине может быть не хуже, чем было бы при Хиллари. По крайней мере, каждую неделю в обсуждениях Трампа находятся всё новые и новые аргументы в пользу именно такого развития событий.

Мол, и человек, которого Трамп пожелал видеть своим госсекретарём, сделал достойные заявления на слушаниях в Сенате. И видные республиканцы стараются «обставить Трампа красными флажками» так, чтобы при новом президенте Америка не смогла пойти на какую-либо сделку с Кремлём. И в России риторика уже не такая однозначная. Ну и стоит помнить о демократах – пусть они и потерпели поражение на выборах, но всё-таки Хиллари собрала на несколько миллионов голосов избирателей больше, и это тоже придётся учитывать Трампу. Да и сам Трамп в первый же день в роли президента начнёт думать о том, что ему нужно избраться на второй срок, как это обычно и бывает со всеми президентами, так что давайте, мол, ещё посмотрим на его деятельность в Белом Доме.

И звучит это всё неплохо, но… Получилось так, что неожиданность победы Трампа была настолько большой и вызвала столько эмоций, что дискуссия о том, каким Трамп будет президентом и чего глобально ждать от него в этой роли, – полностью избавила наш политический класс от попыток хотя бы в общих чертах обдумать то наследство, которое в отношениях с Украиной оставляет после себя уходящая Администрация США.

Фото: EPA/UPG Президент США Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден

У нас сразу забоялись возможных резких шагов Трампа в международных отношениях настолько, что, занявшись агрессивным самоуспокоением, даже не допустили мысли, что Трампу и его людям в некоторых вопросах может быть достаточно – просто ничего не предпринимать, чтобы обнулить всю конструкцию поддержки Украины Америкой.

Ещё раз: могут быть опасными не только какие-то его новые шаги, какие-то его сделки с кем-либо в международных отношениях, а просто даже бездеятельность по одному из чувствительных направлений.

Давайте представим себе, что и вправду – Трампа по уши обставят «красными флажками», которые обсуждаются уже больше месяца, так что и с Путиным ему говорить будет вообще не о чем. Вот он, кстати, уже и заявил, что допускает сохранение санкций против России «на какое-то время». Давайте даже добавим к этому ещё и те новые законодательные и следственные инициативы в Вашингтоне, которые могут дополнительно ужесточить политику США по отношению к Кремлю. Казалось бы – ровно это нужно Украине. Но – только ли это? Хватит ли этого?

Что будет с миллиардами долларов финансовой помощи Украине, которую наша страна получала во многом благодаря позиции Вашингтона даже тогда, когда украинские политики не выполняли условия, выдвигавшиеся, например, МВФ? Что будет с политической стабильностью в нашей стране, то есть с тем фактом, что Верховная Рада в прошлом году так и не ушла на перевыборы во многом благодаря тому, что именно Вашингтон выступал в роли последнего стабилизатора политических конструкций в Украине? Что будет, наконец, с европейским единством, которое во многом поддерживалось Вашингтоном для давления на Кремль и которое заодно позволяло нашей власти выставлять вот такую работу Вашингтона в качестве своей заслуги в отношениях с Евросоюзом? Представьте себе, что Трамп решит, что ему выгоднее наплевать на один или сразу на все эти пункты.

Фото: EPA/UPG

К сожалению, пока наш политический класс упражнялся в трамповедении, на задворках общественной дискуссии оказался тот факт, что Вашингтон и влияние оттуда – это уже одна из базовых вещей для украинской внутренней политики, это часть фундамента, на котором удержалось наше государство, атакованное Россией.

Давайте ещё раз пройдёмся по ключевым пунктам. Что если американцев при Трампе уже не будет волновать, собираются ли наши политики отправить Верховную Раду на перевыборы? Вспомните ситуацию в прошлом году, когда Арсения Яценюка выбивали из премьерского кресла. Украина была за шаг до перевыборов. И украинские политики с тех пор так и держат в уме перевыборы постоянно – некоторые говорят прямо, что мечтают о них, некоторые – пусть и не говорят ничего такого, но только на них и работают, кое-кто уже даже и рекламу пустил соответствующую.

Ещё раз: пожалуй, главная причина того, почему в прошлом году перевыборы не состоялись, – это «нет» из Вашингтона.

Следующий пункт. Что если американцы при Трампе уже не будут считать, что Украине нужно помогать даже тогда, когда украинские политики сами не хотят этого делать? Вот, например, в меморандуме о сотрудничестве с МВФ есть ряд обязательств украинской стороны по борьбе с коррупцией. Среди прочего – это увеличение полномочий Национального антикоррупционного бюро, необходимое для того, чтобы сделать реальной независимость этого органа, а также создание специального Антикоррупционного суда. Многие ли поверят, что без давления США украинские политики пойдут на то, чтобы выполнить эти условия? А ведь ещё среди задач – реальная проверка электронных деклараций, о которой представители уходящей американской Администрации не забывали. Будут ли о ней помнить при Трампе? Или решат, что и чёрт с ней – с этой коррупцией в Украине?

Ещё одна очень важная тема, которой в Украине, к сожалению, публика пренебрегает, – это Минские соглашения. Эти документы не просто описываются всеми влиятельными силами на планете как единственный возможный путь к прекращению войны на Донбассе, но даже, например, закреплены специальным решением Совбеза ООН. Эти соглашения предусматривают обязательства не только боевиков или России, – это набор обязательств двух сторон. Украинская часть обязательств по этим соглашениям – существенная и очень болезненная. При Обаме американские представители всегда с большим вниманием к Украине подчёркивали: пока боевики и Россия не выполнят свою часть обязательств по безопасности и по освобождению заложников, не может быть и речи о том, чтобы Украина выполняла политическую часть обязательств. А что нас ждёт при Трампе на этом направлении?

Фото: EPA/UPG

Чтобы разрушить политический баланс в Украине, без всякой сделки с Кремлём по санкциям Трампу может быть вполне достаточно поддержать точку зрения некоторых немецких политиков, которые утверждают, что обязательства по «Минску» нужно выполнять параллельно. Мол, боевики и Россия – свою часть пакета по безопасности, а Украина – свою часть пакета по политике. Причём именно в том порядке, который зафиксирован в соглашениях, то есть с передачей контроля над границей Украине – в самом конце. Между прочим, даже Виктория Нуланд, представлявшая явно дружественную Украине Администрацию США, не где-нибудь, а на слушаниях в Сенате весной прошлого года высказалась ровно в таком духе, – граница последний пункт. Способен ли какой-нибудь Маккейн, на которого у нас тут столько надежд, обязать Трампа и его людей признавать и поддерживать только выгодный Украине сценарий по «Минску»?

***

После долгих недель трамповедения Украина, как ни странно, находится в той же точке, в какой оказалась в день оглашения первых результатов президентских выборов в США. Обсуждая всё это время какие-то глобальные расклады, какие-то вырванные из контекста новости о политических баталиях в Вашингтоне и даже компромат на Трампа, наш политический класс не потрудился обсудить, есть ли у Украины ресурсы для заполнения вашингтонской части фундамента, на котором удержалось наше государство, – в том случае, если Трамп решит эту часть сократить или вообще изъять.

Да, громкие скандалы и активность американских законодателей всерьёз ограничили Трампу свободу манёвра в отношениях с Россией. Он явно хотел ослабить давление на Кремль и, похоже, не отказался от этой идеи, хотя у него теперь для этого может не оказаться инструментов.

Но важно помнить, что цели Кремля – это далеко не только ослабление или отмена санкций. Война продолжается. И это война, в конечном счёте, за то, чтобы Украина, как и другие бывшие республики СССР, оставалась в зоне влияния Кремля – особой сферой интересов Москвы. И вот Трамп вполне может проводить де-факто именно такую политику по отношению к Украине, как будто наша страна – это задний двор Кремля, хотя и будет де-юре обставлен массой «красных флажков». Тот случай, когда отдаёшь, просто не помогая.

И готовиться Украине нужно именно к этому. Не о Трампе думать и спорить, не следить за его высказываниями и подбором сотрудников, как будто мы тоже граждане США и это тоже наш президент, а искать способы делать самостоятельно всё то же самое, что у нас происходило раньше только под давлением или под крышей из Вашингтона. Наш политический класс должен найти внутренние ресурсы для того, чтобы сохранять независимость даже в том случае, если теперь Вашингтон будет воспринимать Киев через Москву.