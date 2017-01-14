Чехия разрешила перевезти в Украину останки Александра Олеся Поэт будет перезахоронен на Родине.

Чехия разрешила перевезти в Украину останки поэта Александра Олеся, в чьей могиле в начале января похоронили другого человека.

Об этом говорится в твиттере президента Украины Петра Порошенко.

"Чешская власть предоставила разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А.Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - сказано в твите.

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом — Петро Порошенко (@poroshenko) January 14, 2017

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Александр Олесь будет перезахоронен в Украине.