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Чехия разрешила перевезти в Украину останки Александра Олеся

Поэт будет перезахоронен на Родине.

Чехия разрешила перевезти в Украину останки Александра Олеся

Чехия разрешила перевезти в Украину останки поэта Александра Олеся, в чьей могиле в начале января похоронили другого человека.

Об этом говорится в твиттере президента Украины Петра Порошенко.

"Чешская власть предоставила разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А.Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - сказано в твите.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Александр Олесь будет перезахоронен в Украине.

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Тэги: Чехия, Александр Олесь

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