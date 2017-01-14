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Саакашвили обвинил Насирова в помощи бизнесу своего тестя

"Схема, по которой он помогает, поражает одновременно своей простотой и наглостью".

Саакашвили обвинил Насирова в помощи бизнесу своего тестя
Фото: Макс Требухов

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ныне находящийся в оппозиции к власти, обвинил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в том, что он помогает бизнесу своего тестя Александра Глимбовского.

"Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов, открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной налоговой службе. Такое возможно только когда ДФС возглавляет твой родственник Насиров, и это позволяет выигрывать новые тендеры даже через систему ProZorro", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Он заявил, что попросит Национальное антикоррупционное бюро проверить эту информацию.

Жена Насирова - Екатерина Глимбовская. Ее отец - Александр Глимбовский, председатель набсовета группы компаний "Альтис-Холдинг". Она объединяет полтора десятка предприятий, которые занимаются строительством, ремонтом дорог и путепроводов и т.п. Среди самых известных проектов, которые реализовал "Альтис", - реконструкция Почтовой площади в Киеве, строительство терминалов в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Напомним, что 12 января Насиров присутствовал вместе с президентом Петром Порошенко в Одессе. Во время этого визита Порошенко резко раскритиковал деятельность Саакашвили на должности главы Одесской ОГА, а члена его команды Юлию Марушевскую - на должности главы регионального управления ГФС.

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Тэги: Михаил Саакашвили, Роман Насиров, Альтис, Александр Глимбовский

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