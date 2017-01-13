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Россия неофициально усилила режим пересечения границы для украинцев, - Слободян

За сутки российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины через пункт пропуска "Троеборное".

Россия неофициально усилила режим пересечения границы для украинцев, - Слободян
Фото: inforesist.org

Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян сообщил, что Россия неофициально усилила режим пересечения границы для граждан Украины.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Похоже, Россия опять усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. На протяжении дня в пункте пропуска "Троеборное" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск") российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины", - написал Слободян.

Слободян добавил, что, по словам украинцев, основанием стало якобы отсутствие надлежащего денежного обеспечения. В то же время официально в пересечении границы с РФ было отказано только 6 гражданам Украины.

По словам Слободяна, Госпогранслужба Украины проинформировала о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.

Напомним, в декабре в Госпогранслужбе заявили, что украинцы, которые вынуждены часто посещать РФ, подвергаются психологическому и физическому давлению.

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Тэги: Россия, Госпогранслужба, российско-украинская граница

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