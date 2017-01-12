Дело о присвоении 80 млн гривен экс-заместителем главы правления БГ Банка передали в суд БГ Банк был закрыт в ноябре 2015 года как неплатежеспособный.

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Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего зампредседателя правления БГ Банка, который незаконно завладел деньгами банка в суме более 80 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Прокуратурой подготовлены материалы для обращения с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства с целью защиты государственных интересов, признания сделок недействительными и возмещения упомянутых убытков", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, действия указанного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины и по ней избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, БГ Банк был закрыт в ноябре 2015 года как неплатежеспособный. БГ Банк (бывший банк "Перший") связывали с Сергеем Курченко и сыном бывшего прокурора Виктора Пшонки.

Замглавы правления БГ Банка Вадим Дратвер проработал на этой должности всего 15 дней.