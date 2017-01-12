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Пойманного на взятке киевского судью отстранили от должности

Игорь Петрик отстранен на 20 дней.

Пойманного на взятке киевского судью отстранили от должности
Игорь Петрик

Высший совет юстиции отстранил от должности судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика, подозреваемого в получении 5 тыс. долларов взятки.

Соответствующее решение было принято на заседании ВСЮ в четверг. Совет удовлетворил ходатайство специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья Петрик отстранен на 20 дней.

Напомним, 1 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о задержании судьи Киевского апелляционного админсуда на взятке 5 тыс. долларов. Взятку он требовал за принятие решения в пользу третьего лица.

Позже суд избрал Петрику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: Киев, судьи, ВСЮ

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