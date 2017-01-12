Пойманного на взятке киевского судью отстранили от должности Игорь Петрик отстранен на 20 дней.

Игорь Петрик

Высший совет юстиции отстранил от должности судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика, подозреваемого в получении 5 тыс. долларов взятки.

Соответствующее решение было принято на заседании ВСЮ в четверг. Совет удовлетворил ходатайство специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья Петрик отстранен на 20 дней.

Напомним, 1 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о задержании судьи Киевского апелляционного админсуда на взятке 5 тыс. долларов. Взятку он требовал за принятие решения в пользу третьего лица.

Позже суд избрал Петрику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.