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Кабмин решил контролировать выплату предприятиями новой минимальной зарплаты

Гройсман будет принимать жалобы от работников.

Кабмин решил контролировать выплату предприятиями новой минимальной зарплаты
Фото: www.kmu.gov.ua

По поручению премьера Владимира Гройсмана в правительстве создана рабочая группа во главе с профильным вице-премьером Павлом Розенко, которая будет отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы вдвое. Такие же специальные рабочие группы будут созданы в областях и городах страны.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на слова Гройсмана на заседании Кабмина в среду.

Премьер добавил, что правительство будет принимать жалобы от работников на то, что им недоплачивают зарплаты.

"В ближайшее время мы сделаем коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается заработная плата, или занижается, или утаивается", - сказал Гройсман.

Правительство в этом вопросе будет сотрудничать с профсоюзами и федерацией работодателей, добавил премьер.

"Ничего, если владелец бизнеса чуть меньше заработает денег, немножко меньше, а его работники будут получать значительно больше", - отметил Гройсман.

Напомним, с 1 января в Украине минимальная зарплата повышена до 3200 гривен. С 1 января по 1 мая 2016 года уровень минимальной зарплаты составлял 1378 гривен, затем вырос до 1450 гривен, а с 1 декабря составлял 1600 гривен.

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Тэги: Кабмин, минимальная зарплата, Владимир Гройсман

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