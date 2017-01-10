МИД Польши требует расследовать разрушение памятника в Гуте Пеняцкой Инцидент угрожает польско-украинским отношениям.

МИД Польши потребовал немедленно принять меры в связи с разрушением польского памятника жертвам преступления в Гуте Пеняцкой (Львовская область). Ведомство настаивает на немедленном расследовании, установлении виновных и вынесении им наказания.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, ноту по этому поводу составило польское посольство в Киеве, передает "Радио Польша".

В документе подчеркивается, что инциденты такого рода угрожают польско-украинским отношениям. Пресс-секретарь польского МИД отметила, что украинские власти восприняли это событие со всей серьезностью. Была создана специальная операционная группа, на месте события ведется расследование.

Отметим, что представители местных властей узнали о разрушении мемориала утром 10 января. При этом российские СМИ сообщали об акте вандализма уже вечером 9 января. По мнению комментаторов, это может свидетельствовать о связях преступников с Москвой.

Мемориал погибшим полякам в Гуте Пеняцкой разрушен наполовину. Вероятнее всего, преступники пользовались кирками, а не взрывчаткой, как сообщалось ранее. Части мемориала покрашены в голубой и желтый (цвета украинского флага), а также в черный и красный (цвета флага УПА), также на памятнике появились буквы SS.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили акт вандализма и назвали его провокацией.

Нацполиция начала расследовать уничтожение памятника по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Село Гута Пеняцкая, население которого составляли поляки, было уничтожено в феврале 1944 году. Деревню сравняли с землей, около 1000 поляков погибли. Среди историков существуют различные версии тех событий. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, в то время, как польские историки считают, что к уничтожению села причастны также подразделение дивизии СС "Галичина".

Мемориал погибшим был открыт в 2005 году.