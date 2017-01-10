Дело Ефремова рассмотрит суд в Старобельске
Защита экс-депутата настаивала на процессе в Киеве.
Дело экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд в Луганской области, сообщает телеканал "112 Украина".
Луганский апелляционный суд сегодня рассмотрел вопрос территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и принял решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд.
Самого Ефремова во вторник в зале суда не было, были только его адвокаты. Сторона защиты в интервью журналистам заявила, что считает безосновательным перенос рассмотрения дела именно в один из судов Луганской области и настаивает, чтобы дело рассматривалось в столице, потому что именно там находится орган досудебного расследования.
Напомнми, 4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.
- организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
- организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).