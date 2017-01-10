Дело Ефремова рассмотрит суд в Старобельске Защита экс-депутата настаивала на процессе в Киеве.

Фото: Сергей Нужненко

Дело экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд в Луганской области, сообщает телеканал "112 Украина".

Луганский апелляционный суд сегодня рассмотрел вопрос территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и принял решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд.

Самого Ефремова во вторник в зале суда не было, были только его адвокаты. Сторона защиты в интервью журналистам заявила, что считает безосновательным перенос рассмотрения дела именно в один из судов Луганской области и настаивает, чтобы дело рассматривалось в столице, потому что именно там находится орган досудебного расследования.

Напомнми, 4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Ефремов подозревается в: