Крым и Севастополь. Феодальные войны От редакции: Медиа-центр "IPC-Севастополь" в рамках проекта "Крымский монитор" специально для LB.ua подготовил серию публикаций по крымской проблематике. Регулярно до 20 февраля - даты начала спецоперации России по захвату украинской территории - на сайте будут выходить материалы о реалиях жизни в Крыму под российскими флагами. Чтобы прочитать все статьи из серии, используйте тег "Крымский монитор". Поскольку авторы отдельных текстов проживают на полуострове, в статьях может использоваться терминология, принятая в Крыму. Напомним, что Украина и большинство других стран мира не признают полномочия российских властей на полуострове и считают Крым украинской территорией. Сергей Лобанов , журналист

Иногда возникает ощущение, что обитатели Кремля решили поставить в Крыму своеобразный эксперимент, создав две принципиально разные схемы управления, чтобы выяснить, какая из них наиболее эффективна для обеспечения здесь российских интересов. Сохранив, по сути, украинское деление полуострова на две административных единицы: Крым и Севастополь, получивших по российскому законодательству статусы отдельных субъектов федерации, россияне передали власть в них двум разным элитным пулам. Результатом стало наметившееся во втором полугодии прошлого года и грозящее достигнуть апогея в новом политическом сезоне противостояние между Симферополем и Севастополем.

Фото: http://glava.rk.gov.ru Встреча президента РФ Путина с Аксёновым и Овсянниковым 20 августа, 2016.

Два мира – две системы

После «возвращения в родную гавань» власть в Крыму оказалась в тех же самых надежных руках, в которых она была с начала нулевых годов. Конечно, в высших эшелонах произошли некоторые кадровые ротации. Но и представители «Русского единства», ради которых пришлось немного потесниться бывшим членам «Партии Регионов» - плоть от плоти политической системы времен Кучмы, Ющенко и Януковича.

Наиболее показательна фигура Сергея Цекова, делегированного от Крыма в Совет Федерации РФ. В 1994-1995 годах он был председателем Верховного Совета Крыма, а затем, как человек имевший самый высокий номенклатурный статус, стал главой профессиональным русских полуострова. Другой сенатор – Ольга Ковитиди еще недавно представляла «Команду Куницына», а затем примкнула к «Партии Регионов».

Из семи крымских вице-премьеров трое (Виталий Нахлупин, Юрий Гоцанюк и Лариса Опанасюк) – в недавнем прошлом «бело-голубые», один (Дмитрий Полонский) - бывший член «Русского единства». Алла Пашкунова – была управделами Верховной Рады АРК в пору, когда там заправляли «регионалы». Еще два вице-премьера Игорь Михайличенко и Павел Королёв приехали с «российского материка», как нынче говорят крымчане.

Аналогичная ситуация и на местах. Главой Ялты является Андрей Ростенко - бывший депутат Симферопольского горсовета от Партии регионов. Симферополь возглавляет Геннадий Бахарев – в недавнем прошлом глава Железнодорожного районного совета от ПР. Руководителем Алушты стал бывший депутат-«регионал» Игорь Сотов. В Феодосии главой города является Станислав Крысин, бывший заместитель начальника Управления ресурсного обеспечения МВД Украины. Евпаторией руководит Андрей Филонов – бывший советник заместителя председателя крымской организации «бело-голубых», а его замом является Александр Челомбитко – высокопоставленный «регионал» из Севастополя. Горсовет Керчи возглавляет Лариса Щербула, сотрудница принадлежащей Константинову компании «Консоль» и бывшая городской депутат от «Партии Регионов».

В списках депутатов местных советов от российских партий мы сплошь и рядом видим бывших членов ПР, СДПУ (о), «Блока Куницына» и другие до боли знакомые лица.

Иная ситуация в Севастополе. Алексей Чалый, надев за свои заслуги перед Россией мантию серого кардинала, сформулировал главный тезис своей программы: все «бывшие», объявленные «пятой колонной», должны быть исключены из городской политики. Избранное в сентябре 2014 года по российским законам Законодательное собрание Севастополя состоит главным образом из людей Чалого, среди которых нет отставных «регионалов». Первый российский губернатор Сергей Меняйло привез с собой команду управленцев из Новороссийска, расставив их на ключевые посты в городе.

Фото: nsn.fm Сергей Меняйло и Алексей Чалый

Правда, позднее, на фоне конфликта Чалого с Меняйло, тот попытался опереться на старые кадры. Бывший министр обороны Павел Лебедев возглавил вместе с адмирал-губернатором попечительский совет фонда «Корсунь», а скандально известный «бело-голубой» парламентарий Вадим Колесниченко стал советником Меняйло по политическим вопросам.

Но триумфального возвращения севастопольских «регионалов» во власть не произошло. Владимир Путин в июле 2016 года отправил Меняйло в отставку, а назначенный им исполняющим обязанности губернатора Дмитрий Овсянников заключил союз с Чалым, направленный против «бывших». В сформированном врио Правительстве из 12 членов только один севастополец – директор экономического департамента Элимдар Ахтемов (он занимал аналогичную должность еще при «оранжевом» Сергее Куницыне). Остальные 11 приехали из России. Значительная часть чиновников среднего звена – на уровне начальников и замов начальников управлений, также получили севастопольскую прописку лишь после 2014 года.

В политическом плане в Крыму произошла консервация политической системы. Выборы главы региона не проводятся, а на местном уровне были отменены прямые выборы глав городов. В Севастополе же, напротив, Кремль дал согласие на «праздник демократии»: Дмитрий Овсянников инициирует в 2017 году выборы губернатора, которые, должны стать кульминацией противостояния старых и новых городских элит.

«Неконкурентные выборы»

В окружении Чалого и Овсянникова побаиваются возможного реванша «бывших». Особенно после того как в сентябре 2016 года мандат депутата ГосДумы от Севастополя получил экс-регионал Дмитрий Белик, а три из четырех муниципальных советов в черте города возглавили люди, еще недавно бережно хранившие членские билеты «Партии Регионов».

Перед Новым годом Алексей Чалый поделился с общественностью самым сокровенным. В интервью изданию «Клуб регионов» он признался, что ностальгирует по советской системе выборов, когда не было никакой политической конкуренции, а избиратели дружно голосовали за одного кандидата.

- Лично я бы предпочел неконкурентные выборы, - заявил олигарх.

– Это интересное заявление, в российской политической практике принято хотеть выборов конкурентных, - удивился журналист.

– Я бы предпочел неконкурентные, - подтвердил Чалый, добавив, что идеальными выборами будут те, когда избиратели «приходят и голосуют за Овсянникова», не задавая лишних вопросов.

Один из инструментов, призванных снизить уровень конкурентности – закон о выборах губернатора. Он предполагает возможность выдвижения только от партий, а также вводит самую высокую допустимую в России планку муниципального фильтра. Это значит, что кандидат, прежде чем зарегистрироваться, должен собрать 10% подписей депутатов местного уровня в ¾ муниципальных советов. Без проблем это сможет сделать только кандидат от «Единой России». Даже у коммунистов не хватает голосов. Распределение мест в российских органах местного самоуправления таково, что если депутаты-единороссы не нарушат партийную дисциплину, то выдвинуться сможет не более трех кандидатов, а возможно и меньше.

Фото: EPA/UPG Выборы в Севастополе, 14 сентября 2014

Второй инструмент для контроля над выборами – монополизация СМИ. В декабре Чалый расширил свою медиа-империю, получив обещание от Овсянникова, что верный ему человек возглавит городское телевиденье «ИКС», которое получило активы бывшего севастопольского подразделения ГТРК Украины. Учитывая, что Чалый через подставных лиц контролирует наиболее рейтинговый городской телеканал НТС и самый посещаемый Интернет-сайт «Форпост», его оппонентам тяжело будет донести свою позицию до избирателей.

Однако у связки Овсянников-Чалый может возникнуть проблема с использованием админресурса, который всегда играл в Севастополе главную роль на выборах. Политика врио вызывает недовольство многочисленного класса городской номенклатуры. Чиновники среднего уровня дрожат за свои места, ведь на них как мухи на мёд спешат претенденты из российской глубинки, а мелкие функционеры государственных учреждений теперь и вовсе лишились всяких перспектив продвижения по службе.

Кроме того, отставные «регионалы» владеющие в городе колоссальной собственностью, боятся, что российский бизнес при помощи властей попросту отожмет ее, и готовы выступить на выборах против Овсянникова. И, пожалуй, самое важное – в войну против нового врио вступили крымские элиты, которые стремятся поддержать социально-близких севастопольских «бывших».

Крымский кандидат

У оппонентов Овсянникова нет единой кандидатуры. Среди возможных соискателей губернаторской должности называют несколько известных в прошлом фамилий. Среди них Евгений Дубовик – бывший замполит, возглавлявший ранее в городе Прогрессивно-социалистическую партию Натальи Витренко. После «русской весны» отставной политработник стал заместителем Сергея Меняйло по внутренней политике, но с приходом Овсянникова подвергся опале. Сейчас Дубовик возглавляет местную ячейку партии «Справедливая Россия», в которой слились под одной крышей отставные функционеры БЮТ, Партии Регионов и НДП.

Фото: sevastopol.gov.ru Евгений Дубовик

Другой возможный кандидат – Вадим Колесниченко, бывший заместитель главы фракции Партии Регионов в Верховной Раде. Некоторое время назад о своих губернаторских амбициях заявил и бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, но позже, трезво оценив свои силы, раздумал.

У Колесниченко и Дубовика далеко не лучшие перспективы. Первый вряд ли сможет пройти муниципальный фильтр, а второму стоит учесть, что рейтинг «Справедливой России» в Севастополе меньше 2%.

В этой ситуации в Симферополе пытаются путем кастинга найти более проходного кандидата. Одни из обсуждаемых среди местных пикейных жилетов кандидатур – Евгений Кабанов. Кабанов, несмотря на то, что ему недавно исполнились 34 года, уже успел побывать депутатом Севастопольского горсовета от "Партии Регионов" (2010-2014), а сейчас представляет в парламенте Крыма ЛДПР Владимира Жириновского. Поговаривают, что миллионером будущий политик стал благодаря отцу. Кабанов-старший возглавлял Строительное управление Черноморского флота. В нулевые годы СУ ЧФ, хоть и являлось подразделением российского минобороны, по сути, представляло собой коммерческую структуру, занимавшуюся в Севастополе строительством гражданских жилых объектов на средства пайщиков. Затем произошло громкое банкротство предприятия, а доверившие свои сбережения военным строителям севастопольцы остались без жилья и без денег. Примерно в это же время 23-летний Кабанов-младший оказался директором одной из крупнейших строительных компаний на полуострове ООО «Интерстройсервис».

Фото: ruinformer.com Евгений Кабанов

Кабанова поддерживает такой динозавр крымской политики как Сергей Шувайников, более 20 лет назад выступавший конкурентом Юрия Мешкова на первых и последних выборах президента Крыма. Однако учитывая,семейную репутацию молодого миллионера, он вряд ли сможет рассчитывать на хороший результат в Севастополе.

С точки зрения биографии более привлекательной для избирателейможет оказаться кандидатура Олега Казурина. Казурин – отставной военнослужащий из когорты людей бывшего полномочного представителя Путина в Крыму Олега Белавинцева. При Меняйло он возглавлял Департамент городского хозяйства Севастополя, но затем, увидев, что кресло под адмиралом закачалось, перешел на работу в Симферополь на должность вице-премьера. Некоторое время назад появилась информация, что он может стать «запасным» крымской команды претендентов на должность губернатора. Но за день до нового года Казурин написал заявление об отставке по собственному желанию, а Сергей Аксёнов (глава российского правительства Крыма) обвинил экс-вице-премьера в провале программы ФЦП.

Не исключено, что в ближайшее время появятся новые фамилии крымских кандидатов…

Однако не только социальная близость к севастопольским «бывшим» толкает руководителей Крыма на вмешательство в севастопольскую политику. Гораздо более важными являются экономические противоречия между двумя регионами. Этой теме будет посвящена следующая статья.