КГГА купила медоборудование на 400 млн в последние дни 2016 Тендеры провели 30-31 декабря.

Фото: www.dsv.ua

Департамент здравоохранения КГГА 30-31 декабря заключил 74 договора на поставку лекарств и медицинского оборудования на 416,26 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Одна из этих сделок была заключена в выходной день 31 декабря, а остальные в пятницу накануне.

Крупнейшие подряды на сумму 180,53 млн грн. получило ООО "Протек Солюшнз Украина". Львиная доля этой суммы досталась компании за четыре магнитно-резонансных томографа Optima MR 360 производства GE Hangwei medical system (Китай) по 39,92 млн грн за штуку.

На закупку каждого томографа проводились отдельные тендеры, которые проходили по одинаковому сценарию.

Заявки подавали четыре фирмы. Кроме будущего победителя также заявлялись: ООО "Илатанмед" с томографом Chorus 1,5 T производства ISOL technology (Корея), ООО "Виас плюс" с томографом Magnetom от Siemens (Германия) и ООО "ЕМГ "Украина" с томографом Multiva 1,5 T от Philips medical systems (страна производитель не указана).

Заказчик сразу отклонял томографы Siemens и Philips из-за отсутствия у "Виал плюс" гарантийных писем, а также из-за требований к помещениям, где должно устанавливаться оборудование, и непредоставления фирмой "ЕМГ Украина" копии регистрационного удостоверения или сертификата о соответствии требованиям технического регламента.

Поскольку эти заявки отклонялись еще до аукциона, то фирмы не могли конкурировать ценой. А допущенные участники делали свои заявки стоимостью 39,92 млн грн ("Протек") и 40,00 млн грн ("Илатанмед") и не делали в ходе торгов ни одной попытки снизить цену.

Директором ООО "Протек солюшнс Украина" является Александр Езерский, а основателем – коммандитное общество "Протек солюшнз К/С". конечным бенефициаром в госреестре указана компания "Коммандитное общество "Протек солюшинз К/С" (Литва) Масенаса Арунас из Копенгагена. По данным СМИ, последний возглавляет 99 датских компаний.

По данным The open database of the corporate world, в состав директоров датской фирмы Protech solutions K/S с апреля 2016 года также входит Федор Кирпенко – владелец украинской фирмы "Интегрейтед Медикал Групп". Также он известен как соучредитель Киевской городской отраслевой организации работодателей "Ассоциация производителей и поставщиков научно-технической и инновационной продукции".

Кроме Кирпенко и Масенаса, к датской фирме также имеют отношение Стивен Проберт и компания Labtech pro.

Также значительные подряды 30 декабря на тендерах облздрава получили ООО "ЕМГ Украина" Ирины Макиенко - за два компьютерных томографа на общую сумму 50,79 млн грн и ООО "Укрмедэксперт" - за томограф и оборудование для травмпунктов выглядит на 28,98 млн грн.

Остальные подряды разделили около двух десятков фирм.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения КГГА - Дмитрий Турчак.