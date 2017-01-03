Порошенко поблагодарил США за 25 лет поддержки Украины Президент напомнил об обязательствах Америки.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном поблагодарил США за поддержку Украины.

"3 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Украиной и США. Спасибо за 25 лет поддержки!" - написал он в фейсбуке.

В сообщении на сайте главы государства отмечается, что Порошенко отметил "неоценимую практическую помощь" США в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности".

При этом он напомнил, что США гарантировали безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного арсенала

"Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", - отметил Порошенко.

Президент особо отметил неизменную двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена российской агрессии, "когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые, собственно, заложили фундамент успеха и силы американского народа".

Он заверил в твердой настроенности Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства со США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, безопасности, экономической и гуманитарной сферах.

Напомним, в связи с избранием президентом США Дональда Трампа Украина опасается, что Вашингтон пересмотрит свою политику по поддержке Киева ради сближения с Россией.