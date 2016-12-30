Кабмин выделил помещение Нацагентству по возврату активов
Новый госорган получил кабинеты возле Майдана Независимости.
Кабинет министров на своем заседании 28 декабря выделил помещение Национальному агентству по розыску и возврату активов, полученных от коррупционных преступлений.
Согласно постановлению №1021, правительство решило разместить Нацагентство в нежилом помещении общей площадью 732,8 кв. м на втором этаже здания по ул. Бориса Гринченко, 1, в Киеве (возле Майдана Независимости).
Помещение предоставляется на условиях аренды. Его балансодержателем является Фонд государственного имущества.
Напомним, в феврале 2016 года правительство приняло постановление о создании Нацагентства по возврату активов. Это агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.
7 декабря 2016 года главой Нацагентства была назначен Антон Янчук, который до этого занимал должность заместителя министра юстиции.
Работа агентства - одно из требований Евросоюза для предоставления Украине безвизового режима.