​Кабмин выделил помещение Нацагентству по возврату активов Новый госорган получил кабинеты возле Майдана Независимости.

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Кабинет министров на своем заседании 28 декабря выделил помещение Национальному агентству по розыску и возврату активов, полученных от коррупционных преступлений.

Согласно постановлению №1021, правительство решило разместить Нацагентство в нежилом помещении общей площадью 732,8 кв. м на втором этаже здания по ул. Бориса Гринченко, 1, в Киеве (возле Майдана Независимости).

Помещение предоставляется на условиях аренды. Его балансодержателем является Фонд государственного имущества.

Напомним, в феврале 2016 года правительство приняло постановление о создании Нацагентства по возврату активов. Это агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

7 декабря 2016 года главой Нацагентства была назначен Антон Янчук, который до этого занимал должность заместителя министра юстиции.

Работа агентства - одно из требований Евросоюза для предоставления Украине безвизового режима.