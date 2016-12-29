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Украинские госучреждения подверглись 25 кибертакам в декабре

Киберполиция расследует только четыре инцидента.

Украинские госучреждения подверглись 25 кибертакам в декабре
Фото: autocentre.ua

В декабре государственные учреждения в Украине были атакованы хакерами минимум 25 раз, заявил руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк.

"Нам известно о минимум 25 инцидентов хакерских атак на государственные учреждения на протяжении последних трех недель. Однако официально мы расследуем только четыре: минфин, Госказначейство, Укрзализныцю и порт Южный. Другие пострадавшие к нам не обращаются или не заявляют об атаках публично", - рассказал Демедюк изданию DW.

По информации DW, атакам подверглись в том числе два коммерческих банка, но решили не афишировать свои потери.

Напомним, в декабре объектами хакерских атак становились информационные системы Госказначейства, министерств финансов, обороны, инфраструктуры и образования, "Укрзализныци", Госавиаслужбы, морского порта Южный, НАК "Укрэнерго".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что хакерские атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в России.

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Тэги: хакеры, Киберполиция
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