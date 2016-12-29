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Марушевская попала под следствие

ГФС подозревает экс-главу Одесской таможни в занижении цены товаров.

Марушевская попала под следствие
Юлия Марушевская
Фото: 24tv.ua

Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров агентству Reuters.

По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.

Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.

Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

В комментарии Reuters Марушевская отвергла все обвинения.

Напомним, Юлия Марушевская ранее говорила, что недопоступления Одесской таможни связаны с проводимыми ею реформами - бизнесмены предпочитают платить взятки на других таможнях.

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Тэги: Фискальная служба, Роман Насиров, Одесская таможня, Юлия Марушевская
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