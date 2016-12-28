СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова с боевиками В спецслужбе считают их подтверждением подрывной деятельности полковника ВСУ.

Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины обнародовала запись телефонных разговоров, подтверждающих, как считают в спецслужбе, подрывную деятельность полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.

"СБУ обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины", - сказано в описании к ролику, опубликованном на канале СБУ на YouTube.

Напомним, Безъязыков был задержан по подозрению в сотрудничестве с боевиками. Начальник разведки 8-го армейского корпуса Безъязыков попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших.

Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ.

14 декабря подозреваемый в шпионаже полковник Безъязыков был арестован до 8 февраля 2017 года. На суде Безъязыков заявил, что участвовал в инсценировке боевиков, поскольку опасался за свою жизнь.