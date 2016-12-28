Кабмин реформировал систему питания военных Юрий Бирюков уверяет, что изменения фундаментальные.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Правительство в среду приняло постановление, которое советник министра обороны Юрий Бирюков охарактеризовал как фундаментальную реформу системы питания военнослужащих.

"Министерство обороны Украины теперь имеет право самостоятельно закупать продукты, пользоваться каталогом продуктов (348 позиций, на секундочку), самостоятельно вносить изменения в этот каталог и самостоятельно определять, какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров", - написал Бирюков в фейсбуке.

По его словам, изменения позволят преодолеть монополизм четырех компаний, которые из года в год обеспечивали питание военных

"С апреля 2017 года начинается плановый и спокойный перевод ВСУ на новую систему питания. На новые нормы. На новые подходы. На новые продукты", - добавил Бирюков.

Напомним, в 2016 году пять компаний получили подряды на питание военных на общую сумму 2,3 млрд гривен.