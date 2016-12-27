Подол Плаза Резиденс – жилой комплекс для активных и современных ценителей комфорта

В преддверии новогодних праздников инвесторы нового жилого комплекса Подол Плаза Резиденс получили уникальную возможность купить элитное жилье в центре Киева по цене 22 000 грн. за метр.

Удачное месторасположение жилого комплекса Подол Плаза Резиденс на улице Глубочицкая 73-77 в Киеве дает уникальную возможность владельцам квартир воспользоваться неоспоримыми преимуществами проживания в деловом и культурном центре столицы. Современные офисы, торговые центры, лучшие учебные заведения города – все это находится буквально в шаговой доступности от ЖК Подол Плаза Резиденс.

Вопреки распространенному мнению, размещение нового комплекса в кипящем жизнью центре Киева не доставит неудобств с парковкой. Специально для жильцов Подол Плаза Резиденс предусмотрен удобный многоуровневый паркинг с большим количеством машиномест. А охраняемая территория комплекса, собственный детский сад, недоступные для посторонних зоны отдыха, делают его безопасным и комфортным местом для жизни и отдыха - как для детей так и для их родителей.

ЖК Подол Плаза Резиденс - короткий обзор жилого комплекса

Жилой комплекс Подол Плаза Резиденс располагается у подножия горы Щекавица рядом с будущим красивым сквером, а из окон комплекса открывается изумительный вид на город. Создателям проекта в полной мере удалось органично вписать современный тип многоэтажной застройки в маленький уголок практически нетронутой природы. Это сделано за счет оригинальной планировки комплекса: террасность и большие панорамные окна отлично вписываются в окружающую атмосферу старого Подола.

Светлый просторный холл, современный дизайн в неоклассическом стиле, специальная зона ожидания для гостей - все это создает незабываемое впечатление от посещения комплекса.

Для жильцов Подол Плаза Резиденс предусмотрены вместительные парковки, подъемники для машин и бесшумные пассажирские лифты производства «Schindler» (Швейцария).

На нижних этажах комплекса будет размещен современный торговый центр, где будет всё необходимое для совершения покупок и комфортного времяпрепровождения.

Один из уровней Подол Плаза Резиденс будет отведен под современный бизнес-центр с офисными помещениями А-класса. Это дает владельцам квартир уникальную возможность проживать и работать, не покидая территории комплекса.

Кроме того, в составе данного ЖК предусмотрен собственный спорткомплекс с бассейном, фитнесс-центром, зонами отдыха, спа-салонами и салонами красоты.

Собственный сквер, закрытая территория, игровые и спортивные площадки, изысканный ландшафтный дизайн создают продуманный до мелочей сервис и комфорт для владельцев квартир и их гостей.

Все это делает ЖК Подол Плаза Резиденс идеальным местом для жизни, развлечения, разнообразного досуга и даже для ведения собственного бизнеса.

Преимущества ЖК Podil Plaza & Residence

На склонах холма живописно раскинулся природный парк. Ландшафтные дизайнеры ЖК Подол Плаза Резиденс приложили максимум усилий, чтобы сохранить его в изначальном виде, подчеркнув самое лучшее. Теперь старинный парк станет частью придомовой территории комплекса.

По замыслу известного украинского архитектора Алексея Куцало, который является создателем концепции жилого комплекса, парк будет условно поделен на две зоны.

Первая – зона активного отдыха для всей семьи с современными детскими и спортивными площадками. На склоне горы, учитывая наличие природного спуска, предусмотрена постройка горки по специальному проекту. Взрослые, дети всех возрастов и все те, кто любит активный интересный досуг, смогут отлично провести там время.

Вторая зона предназначена для расслабляющего отдыха, так необходимого жителю столицы после насыщенного трудового дня. Жильцы ЖК Подол Плаза Резиденс смогут гулять по специальным дорожкам среди густых деревьев, отдыхая и восстанавливаясь как физически, так и духовно. В парке планируется также возведение небольшой церквушки, двери которой всегда будут открыты.