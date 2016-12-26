В Пенсионном фонде спрогнозировали размер пенсии на конец 2017 В пенсионной системе особо ничего не изменится.

Фото: forexaw.com

Согласно прогнозам Пенсионного фонда, пенсия 12,5 млн украинских пенсионеров составит 1 тыс. 732 грн.

Об этом заявила глава общественного совета при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова, передает 5 канал.

"12,5 млн пенсионеров получают пенсию, которая по состоянию на конец года (2017 - ред) будет составлять 1732 грн., это прогноз Пенсионного фонда Украины", - отметила она.

Третьякова также добавила, что в пенсионной системе в 2017 году особо ничего не изменится.

Напомним, в октябре правительство отказалось поднимать пенсии вместе с минимальной зарплатой.

3 ноября министр социальной политики Андрей Рева анонсировал пересмотр правительством размера социальных стандартов в части пенсионного обеспечения.